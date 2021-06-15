Ünlü rapçinin gülümsemesi artık 1,6 milyon dolar değerinde

25 yaşındaki rapçi Post Malone, yüzü de dahil olmak üzere vücudunda toplam 80 farklı tasarımda dövmeye sahip olmasıyla dikkatleri çekerken şimdi de dişlerindeki ışıltılarla kendinden söz ettiriyor.

Post Malone, “The Father of Diamond Dentistry” olarak tanınan Dr. Thomas Connelly’nin yardımıyla ağzını yeniledi. Malone, operasyondan sonra toplam ağırlığı 12 Karat olan iki elmas dişe sahip oldu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Thomas Connelly, DDS (@connellydds)’in paylaştığı bir gönderi

Dr. Connelly, rapçinin elmas dişlerini gösteren siyah beyaz fotoğrafı Instagram’da paylaşırken; projenin Bichachi Diamonds’daki bir mücevher kesiciler ekibi ve kozmetik diş hekimi Naoki Hayashi ile yaptığı işbirliği sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Thomas Connelly, DDS (@connellydds)’in paylaştığı bir gönderi



DaBaby, Shaq ve Odell Beckham Jr gibi eğlence dünyasının en büyük isimlerinden bazılarının gülümsemesi Dr. Thomas’tan sorumlu. Ünlülerin tercih ettiği diş hekimi, mart ayında Malone ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Dr. Thomas, müzisyenin ağız makyajının üç aylık bir çaba olduğunu öne sürdü.

Malone’un hayranlarının çoğu yeni görünümüne hayran kalırken, bazıları Malone’un dişleri için böyle bir harcama yapmasına sert tepkiler verdi.

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