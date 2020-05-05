Ünlü sanatçı Nilüfer corona virüsünün insanlara ders verdiğini söyledi

Türk Pop Müziği’nin ünlü ismi Nilüfer, karantina sürecinden herkesin büyük bir ders çıkardığını söyledi. Tüm dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği ve evinde kaldığı bu dönemin dil, din, ırk , sosyal statü farkı olmaksızın bize büyük bir ders verdiğini söyleyen Nilüfer "Her kötü olaydan büyük bir ders çıkarmalıyız. Korona hepimizin dünyaya bakışını etkiledi" dedi.

Ünlü sanatçı Nilüfer, corona virüsünün herkese büyük bir ders verdiğini söyledi. Sağlığın, dünyadaki her şeyin önüne geçtiğini ve savaşların bittiğini söyleyen sanatçı “En büyük savaşı sağlığa karşı veriyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise en önde savaşıyor. Savaşların durması için böyle bir felaketin olması gerekmeseydi keşke. Dünyada her şey durdu. Savaşlar, tüketim çılgınlığı, israf, sağlıksız beslenme gibi birçok konuda umuyorum ki iyileşmeler oldu” dedi.



Nilüfer, hayatın hızlı akışı içinde düşünmediğimiz, öncelik vermediğimiz birçok konuyla yüzleşmemizi sağlayan bu dönemin olumlu etkiler bırakacağına inandığını belirtti. Günlük hayatın hızından dolayı kimsenin aileleriyle görüşemediğini, sevdiklerine zaman ayıramadığını ve iletişim kurulamadığını da sözlerine ekledi. Bu konularda çevresindeki birçok kişinin farkındalık yaşadığını belirten Nilüfer, “En çok da israf çılgınlığının durmasına sevindim. Açık büfe kahvaltılar ve otellerdeki açık büfe yemekler, ben dahil birçok kişinin rahatsız olduğu konulardı” dedi.