Ünlü şarkıcı düğününden ilk kareleri paylaştı

Gwen Stefani tören için tül kaplamalı mini etek ve duvaktan oluşan Vera Wang imzalı bir elbise giyerken kendiyle özdeşleşen klasik kırmızı rujunu sürdü. Stefani kombini beyaz çizmelerle tamamlayarak tarzını düğününde bile yansıtmayı başarıyor.

Stefani, pazartesi gecesi fotoğrafları yayınladı ve şunları yazdı: “3 Temmuz, rüyalar gerçek oluyor. @blakeshelton seni seviyorum.”

Düğün, dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Todd Fiscus tarafından yönetildi. Çift ve yaklaşık 40 misafiri, DJ Lucy Wrubel ve Dallas String Quartet tarafından ağırlandı.

İlginizi Çekebilir Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi