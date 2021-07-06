Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü şarkıcı düğününden ilk kareleri paylaştı

Ünlü şarkıcı Gwen Stefani, 4 Temmuz'da Blake Shelton ile dünya evine girdi, düğününden ilk kareleri sosyal medyada paylaşan şarkıcı hayranlarından beğeni topladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:08, 06/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ünlü şarkıcı düğününden ilk kareleri paylaştı

Gwen Stefani tören için tül kaplamalı mini etek ve duvaktan oluşan Vera Wang imzalı bir elbise giyerken kendiyle özdeşleşen klasik kırmızı rujunu sürdü. Stefani kombini beyaz çizmelerle tamamlayarak tarzını düğününde bile yansıtmayı başarıyor.

Stefani, pazartesi gecesi fotoğrafları yayınladı ve şunları yazdı: “3 Temmuz, rüyalar gerçek oluyor. @blakeshelton seni seviyorum.”

Düğün, dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Todd Fiscus tarafından yönetildi. Çift ve yaklaşık 40 misafiri, DJ Lucy Wrubel ve Dallas String Quartet tarafından ağırlandı.

İlginizi ÇekebilirTaner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendiTaner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendiİlginizi ÇekebilirHayranları yasa boğuldu: Britney Spears emekli oluyorHayranları yasa boğuldu: Britney Spears emekli oluyor
ABD beyaz doktor düğün Dünya Ekrem İmamoğlu emekli istanbul oyuncu Pazartesi Sanat
Yayınlanma Tarihi:14:07,