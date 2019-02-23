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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, babasını kaybetti
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, babasını kaybetti
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti. Matiz gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı.
Magazin 23 Şubat 2019 - 14:57

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in babası Ali Karaca memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca’nın cenazesi bugün Tömük Mahallesi’nde bulunan evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli Gaziler katıldı. Törende şarkıcı Mabel Matiz gözyaşlarını tutamadı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

(İHA)

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Son güncelleme: 15:45 - 23.02.2019
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