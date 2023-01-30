Ünlü şarkıcı Marc Anthony yeniden evlendi

Marc Anthony ve Nadia Ferreira, 28 Ocak'ta Miami'deki Pérez Sanat Müzesi'nde dünyaevine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde Victoria ve David Beckham çifti yalnız bırakmadı.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Lopez ile 10 yıllık birlikteliğinden sonra kısa süren üçüncü evliliği dahil özel hayatıyla dikkat çeken Marc Anthony bu defa da evlilik haberiyle gündemde.

Lopez’in eski sevgilisi Ben Affleck’e dönmesi ve 17 yıl gecikmeli evliliği gerçekleştirmesinden sonra şimdi de Marc Anthony dördüncü defa dünyaevine giriyor. 54 yaşındaki Marc Anthony ve 23 yaşındaki Kainat Güzeli Nadia Ferreira evlendi. Çift, 28 Ocak 2023’te Miami Pérez Sanat Müzesi’nde Miami Belediye Başkanı Francis X. Suarez tarafından düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

NEDİMELERİN ELBİSELERİNİ O İSİM TASARLADI

Gelin, Galia Lahav’dan bir elbise giyerken, damat da Christian Dior’dan bir takım elbise giydi. Yıldızlarla dolu geceye Anthony ile yakınlıkları bilinen Beckham çifti de katıldı. David Beckham, sağdıç olurken Victoria Beckham da nedimelerin elbiselerini tasarladı.

Düğün, çiftin 13 Mayıs’ta nişanlandıklarını resmi olarak açıklamasından sonra gerçekleşti.

JENNIFER LOPEZ ÇİÇEK GÖNDERDİ

Düğün öncesinde Jennifer Lopez’in mutlu çifte çiçek gönderdiği bildirildi. Bir kaynak, mayıs ayının başlarında, “Jen, Marc’ın özel hayatı hakkında bir fikir sahibi olmayı uzun zaman önce bıraktı. Ayrılalı çok uzun yıllar oldu ve ikisi de başka insanlarla yollarına devam ettiler” diye konuşmuştu.

Kaynak, çiftin ebeveynlik yapmaya odaklandığını vurgulayarak devam etti: “Jen ve Marc’ın ortak ebeveynlik ilişkisinin bu kadar iyi yürümesinin nedenlerinden biri, konuşmalarını tamamen çocuklarla ilgili tutmaları.”

Marc Anthony daha önce eski Kainat Güzeli Dayanara Torres ile evliydi. Ve bu evlilikten Cristian ve Ryan adında iki oğlu oldu. Ayrıca eski kız arkadaşı Debbie Rosado’dan Ariana ve Chase adında iki çocuğu var.

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