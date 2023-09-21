Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger aşk uğruna İngiltere’ye taşındı

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Nicole Scherzinger, çarşamba günü "yeni memleketinin" sokaklarında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak Londra'ya taşındığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Instagram paylaşımında “Bil bakalım kim Londra’ya taşındı” yazarak İngiltere’nin ikonik kırmızı telefon kulübelerinde poz veren ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger (45) artık nişanlısıyla birlikte aynı ülkede yaşayacak.

Haziran ayında eski ragbi oyuncusu Thom Evans’la (38) nişanlandığını duyuran Scherzinger, ayrıca siyah bir taksiye binme, İngiliz bir fırından atıştırmalık yeme ve gittiği yerde merhum Kraliçe II. Elizabeth’in bir tablosunu görmek gibi İngiltere kültürüne ait aktiviteleri yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Evans ve Scherzinger ilk kez 2019 yılında “The X Factor: Celebrity”de Scherzinger’ın jüri üyesi ve Evans’ın yarışmacı olduğu dönemde tanıştı. Daha sonra Ocak 2020’de Altın Küre partisinde kırmızı halıda çift olarak göründüler.

O zamandan beri çift, ilişkilerindeki kimi anları sosyal medyayı kullanarak paylaştı. Scherzinger, Kasım 2020’de Evans’la olan ilişkisi hakkında “Normal, sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak bir nimet” açıklamasında bulundu.

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