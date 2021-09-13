Ünlü şarkıcı sosyal medyaya veda etti

Lana Del Rey, yeni girişimlerine odaklanmak ve daha fazla mahremiyete sahip olmak için bu hafta sonu sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyurdu. Del Rey'in sosyal medya hesaplarına artık erişilemiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lana Del Rey, tüm sosyal medya hesaplarını sildi. Cumartesi gecesi Instagram’da yayınladığı siyah beyaz bir videoda, hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve çevrimiçi varlığını silme kararını açıkladı.

Del Rey, “Yarın sosyal medya hesaplarımı devre dışı bırakacağımızı size bildirmek istedim ve bunun nedeni, gizlilik ve şeffaflık gerektiren pek çok başka ilgi alanım ve yaptığım başka işler var” dedi.

Yaklaşık üç dakika süren video, bir milyondan fazla izleme aldı. Ünlü şarkıcının Instagram’da 20 milyondan fazla takipçisi vardı.

Del Rey, hangi işler üzerinde çalıştığını açıklamasa da hayranlarına, gelecekte müzik yapmaya devam edeceğini de söyledi:

“Yaptığım işi seviyorum. Kesinlikle müzik için buradayım. Ayrıca bazı farklı girişimlerde bulunuyorum ve tüm desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum.”

Videosunun sonuna doğru Del Rey, daha fazla mahremiyet istediğini bir kez daha dile getirdi. Şarkıcı açıklama yaptıktan sonra tüm hesaplarını sildi.

İlginizi Çekebilir Madonna, JLo, Bieber... MTV Ödülleri'ne ünlüler akın etti

İlginizi Çekebilir Kylie Jenner'dan sosyal medyayı sallayan video... Hamile olduğunu böyle duyurdu