Ünlü şarkıcının sahnedeki hareketleri şoke etti… İç çamaşırını çıkardı

Ünlü Brezilyalı şarkıcı sahnedeki şovuyla herkesin ağzını açık bıraktı. Şarkıcı iç çamaşırını çıkarıp hayranlarına iç çamaşırından içki içirdi.

Sozcu.com.tr

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Brezilyalı şarkıcının sahne şovu sosyal medyada olay oldu. Linda Mel isimli ünlü şarkıcı, son haftalarda sahnedeki kendine özgü hareketleriyle dikkat çekiyor. Şarkıcı, sahnede iç çamaşırını indirip hayranlarına iç çamaşırından içki içiriyor.

Brezilyalı haber kaynakları, “Cachaça na pantia” adlı şarkısıyla önce çıkan Linda Mel’i bir country şarkıcısı olarak tanımlıyor. Ancak Linda Mel, sıradan bir şarkıcı olmakla kalmıyor ve aşırı müstehcen sahne şovlarıyla öne çıkıyor.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranlarına iç çamaşırını çıkartıp içki içiriyor ve bu anlardan görüntüleri sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Linda Mel’in şovunda öne çıkan hayranları da ayrıca yerel basının odağında. Şarkıcının iç çamaşırından içki içen bir hayranına Linda Mel’in bir çamaşırı daha olup olmadığı sorulduğunda, hayranı şarkıcının başka bir çamaşır giymediğini belirtmişti.

Linda Mel, sahnedeki hareketleriyle müstehcen pozlarıyla gündeme gelen meslektaşı MC Pipokinha ile birlikte sık sık anılıyor.

Linda Mel’in de müstehcen performans açısından MC Pipokinha kadar olup olmayacağı da ayrıca tartışma konusu.

MC Pipokinha’nın gösterilerinin aşırı cinsellik içermesi Brezilya’da çeşitli kesimlerin öfkesine neden olmuş, hatta bu tepkiler nedeniyle şovları da iptal edilmişti. MC Pipokinha, bir şovunda bir hayranının, kendisine oral seks yapmasına izin vermişti.

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