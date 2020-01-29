Ünlü sunucu Bircan Bali’den bebek müjdesi

Ünlü sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştirmişti. Bircan Bali, bugün Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve hamile olduğunu duyurdu.

‘BİR MUCİZEYLE BERABERİM ARTIK’

“Hamileyim evet!” yazan Bali, duygusal satırları takipçileriyle paylaştı:

“Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi… Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık… Mesafe uzun, zaman çok… Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah’ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim… Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım…”