Ünlü sunucu Ellen zor durumda: Ne reklam alabiliyor ne konuk bulabiliyor

Ünlü sunucu Ellen zor durumda: Ne reklam alabiliyor ne konuk bulabiliyor

Çalışanlarına hakaret ve tacizlerde bulunduğu iddia edilen ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in, yaşananların ardından programına reklam alamadığı ve konuk bulamadığı öne sürülüyor.

ABD’de dünyaca ünlü televizyon programı sunucusu Ellen DeGeneres zor günler geçiriyor. Kendi adını taşıyan ‘The Ellen Show’la ilgili şoke edici iddialar ortaya çıkan 62 yaşındaki sunucu, ardı ardına kayıplar vermeye başladı.

Yaz aylarında ortaya çıkan iddialara göre DeGeneres’in çalışanlarına mobbing uyguladığı, ırkçı hakaretler ve cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu konu ABD medyasına bomba gibi düşerken Buzzfeed, Emmy ödüllü programın gözden düştüğünü öne sürdü. İsmini vermeyen bir program çalışanıyla konuşan Buzzfeed, programın reklam almakta zorlandığı için gelirlerinin büyük bölümünü kaybettiğini yazdı.

Reklamın yanı sıra, DeGeneres’in birçoğu yakın arkadaşı olan ünlülerle de arasının açıldığı ve bu nedenle kimsenin programa konuk olarak imajını zedelemek istemediği belirtiliyor.

Programı savunan bir başka kaynak ise Buzzfeed’e yaptığı açıklamada, konuk ya da reklam bulmakta bir sorun olmadığını, pandemi nedeniyle konserler, film galaları ya da diğer etkinlerin düzenlenmediğini, sorunların bundan kaynaklandığını söyledi.