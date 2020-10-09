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Ünlü yapımcı David Foster’ın 34 yaş küçük eşi hamile! 6. kez baba oluyor
Ünlü yapımcı David Foster’ın 34 yaş küçük eşi hamile! 6. kez baba oluyor
Kanadalı müzik yapımcısı David Foster'ın kendisinden 34 yaş küçük eşi Katharine McPhee'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bu McPhee'nin ilk, Foster'ın ise altıncı çocuğu olacak.
Sozcu.com.tr
Magazin 9 Ekim 2020 - 10:00

Dünyaca ünlü müzik yapımcısı David Foster ve oyuncu eşi Katharine McPhee bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.

70 yaşındaki Foster, B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson ve Yolanda Hadid’in ardından geçtiğimiz yıl McPhee ile beşinci kez dünya evine girmişti.

Harry ve Meghan çifti restoran çıkışı böyle görüntülendi.

Çift hamilelik haberini Santa Barbara’ya yeni taşınan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile bir restoranda yemek yiyerek kutladı. 36 yaşındaki McPhee ve Markle’ın okul yıllarından arkadaş oldukları biliniyor.

Katharine McPhee.

Foster’la ikinci evliliğini yapan McPhee ilk çocuğunu kucağına alacak. Foster’ın ise dördü McPhee’den büyük olmak üzere beş çocuğu bulunuyor. Çiftin arasındaki 34 yaşlık fark uzun süre gündemden düşmemişti.

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Son güncelleme: 10:19 - 09.10.2020