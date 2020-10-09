Ünlü yapımcı David Foster’ın 34 yaş küçük eşi hamile! 6. kez baba oluyor

Ünlü yapımcı David Foster’ın 34 yaş küçük eşi hamile! 6. kez baba oluyor

Kanadalı müzik yapımcısı David Foster'ın kendisinden 34 yaş küçük eşi Katharine McPhee'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bu McPhee'nin ilk, Foster'ın ise altıncı çocuğu olacak.

Dünyaca ünlü müzik yapımcısı David Foster ve oyuncu eşi Katharine McPhee bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.

70 yaşındaki Foster, B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson ve Yolanda Hadid’in ardından geçtiğimiz yıl McPhee ile beşinci kez dünya evine girmişti.

Çift hamilelik haberini Santa Barbara’ya yeni taşınan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile bir restoranda yemek yiyerek kutladı. 36 yaşındaki McPhee ve Markle’ın okul yıllarından arkadaş oldukları biliniyor.

Foster’la ikinci evliliğini yapan McPhee ilk çocuğunu kucağına alacak. Foster’ın ise dördü McPhee’den büyük olmak üzere beş çocuğu bulunuyor. Çiftin arasındaki 34 yaşlık fark uzun süre gündemden düşmemişti.