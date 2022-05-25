Ünlü yapımcıya eski sevgilisine ‘tehdit ve taciz’ suçlamasıyla dava

Yapımcı Selçuk Çobanoğlu ile bir dönem birlikte çalışan ve duygusal birliktelik yaşayan modacı ve influencer Asena Sarıbatur, Çobanoğlu’ndan ayrılmak istediğini söyledi. Bu durumu kabullenmediği belirtilen Çobanoğlu’nun, genç kadının yakınlarına “O benim daha önce kaç kadını infaz ettiğimi bilir” diyerek tehditte bulunması ve şantaj yapması üzerine Sarıbatur, savcılığa başvurdu. Çobanoğlu hakkında “silahla tehdit”, “şantaj”, “cinsel taciz”, “tehdit” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Asena Sarıbatur (36) ile şüpheli Selçuk Çobanoğlu'nun (61) aynı iş yerinde görev aldıkları sırada tanıştıkları ve aralarında bir süre ilişki olduğu anlatıldı. Sarıbatur'un daha sonra Çobanoğlu ile görüşmek istememesi üzerine, şüphelinin bu durumu kabullenmeyerek, 2019 yılının Aralık ayında telefonda genç kadına ‘Seni bitireceğim, herkese rezil edeceğim' diyerek tehditte bulunduğu kaydedildi.

BELİNDEKİ SİLAHI GÖSTERDİĞİ ANLATILDI

Asena Sarıbatur ile Selçuk Çobanoğlu’nun Ocak 2020'de buluştuklarının anlatıldığı iddianamede, Çobanoğlu'nun Sarıbatur'a belindeki silahı göstererek, “Öyle bir psikolojideyim ki her şeyi yapabilecek durumdayım” diyerek tehdit ettiği aktarıldı.

Sarıbatur'un yine de kendisiyle görüşmek istememesi üzerine, kendisi ile birlikte olduğu sırada ev ve araba alırken genç kadına destek olmak amacı ile verdiğini iddia ettiği paraların karşılığında senet istediği bilgisine yer verildi.

Genç kadına, “Bu parayı ödeyemiyorsan gel ayda bir bende kal, beni iyileştir, para işleri ortadan kalksın' ifadelerini kullanarak, cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Daha sonraki tarihlerde de gönderdiği mesajlarda Sarıbatur'a şantajda bulunarak, kendisi ile cinsel ilişkiye zorladığı anlatıldı.

‘KAÇ KADINI İNFAZ ETTİĞİMİ BİLİR'

İddianamede, 2021 yılının Ağustos ayında Asena Sarıbatur'un bir yakını ile görüşen Selçuk Çobanoğlu'nun, genç kadın hakkında “O benim daha önce kaç kadını infaz ettiğimi bilir” diyerek tehditte bulunduğu belirtildi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, Selçuk Çobanoğlu'nun “silahla tehdit”, “şantaj”, “zincirleme şekilde cinsel taciz”, “tehdit” suçlarından toplamda 4 yıl 3 ay 22 günden 15 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, duruşma günü verdi.

KORUMA KARARI ALDI

Öte yandan Asena Sarıbatur'un Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurusu üzerine, Selçuk Çobanoğlu hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verildi.

ZORLA SENET İMZALATTIĞI BELİRTİLDİ

Müşteki Asena Sarıbatur'un avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede ise, Selçuk Çobanoğlu'nun Sarıbatur'u mesaj aracılığıyla tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtilerek, genç kadına baskı uyguladığı belirtildi. Dilekçede, Çobanoğlu'nun Sarıbatur için harcadığını iddia ettiği 200 bin dolarlık bir senedi imzalaması için genç kadını zorladığı anlatılarak, parayı aldıktan sonra kendisini rahat bırakacağını, aksi halde medyatik işler yaparak hayatını kazanan genç kadını tüm Türkiye'ye rezil edeceğini, iş yaptırmayacağını söylediği ifade edildi. Dilekçede, Sarıbatur'un şantaj ve tehdit altında imzalamak zorunda kaldığı belirtildi.