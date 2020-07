Ünlü yazar Dan Brown’ın eski eşinden dava

Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar gibi çok satan romanların yazarı Dan Brown’ın geçen yıl boşandığı eşi Blythe, evlilikleri sırasında ünlü yazarın dört farklı kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla davacı oldu.

Gerçekleri boşandıktan sonra öğrendiğini söyleyen Blythe Brown, 21 yıllık evliliklerinin son altı yılında yazarın kendi hayatlarının dışında ABD, Avrupa ve Karayipler’de farklı ve yalanlarla örülü bir yaşamının olduğunu öne sürdü.

Dan Brown’ın ilişkisi olduğu belirtilen kadınlar arasında siyasi bir yetkilş ve kişisel at antrenörünün de bulunduğu iddialar arasında. Dava dosyasına göre Dan Brown, Hollandalı antrenöre, eşi Blythe ile ortak hesabındaki parayı kullanarak 345 bin dolarlık bir at, bir at taşıma aracı ve yeni bir otomobil hediye etmiş.

Dan Brown’ın romanlarına ilham verdiğini belirten eski eşi Blythe, “Dan evliliğimiz sırasında pek çok projeyi benden gizledi. Şimdi bu davayı mal varlığımı korumak için açtım. Birlikte çok çalıştık, anlamlı bir şey inşa etmek için mücadele ettik. Dan’in bu halini tanıyamıyorum. Onun hilesini ve ihanetini ortaya çıkarmanın tam zamanı” dedi.

Diğer yandan Dan Brown iddiaları reddederken, eski eşiyle mal varlıklarını yarı yarıya paylaştıklarını söyleyerek, “Blythe sadece kendisi ve muhtemelen avukatı tarafından bilinen nedenlerden dolayı, evliliğimiz üzerinden kurgusal bir hikayeyi beni incitmek ve utandırmak için tasarladı” şeklinde konuştu.