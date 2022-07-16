Ünlü yıldız Yazmin Oukhellou, Bodrum’da yaşadığı dehşeti anlattı

Bodrum’da İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), kaza anında yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Yaşar ANTER

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İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, 3 Temmuz 2022 gecesi Yalıkavak Mahallesi Değirmenler Mevkii'nde Mclean'ın kullandığı otomobil ile uçuruma yuvarlanmıştı.

Mclean’in yaşamını yitirdiği kazada Oukhellou ise hayati tehlikeyi atlatarak ülkesine döndü. Ünlü televizyon yıldızı yaşadıklarını İngiliz medyasına anlattı.

“UÇURUMA YUVARLANIRKEN KENDİMİ SONSUZLUKTA HİSSETTİM”

Oukhellou, arkadaşlarıyla bir partiden dönüş yolunda geçirdikleri kaza ile ilgili olarak arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlandıklarını belirterek şunları sönyledi;

*Sonsuza dek gibi görünen bir şey için yuvarlanıyorduk. Bir çamaşır makinesinde dönüyormuşum gibi hissettim. Gecenin karanlığında araç yuvarlanırken bir yere çarptı ve durdu. Sağ kolum sıkışmıştı. Araba ters döndü.

*Açılır tavanı açıktı ve sağ kolum arkamda ve arabanın çatısının katlanmış arkalığının altında kalmıştı. Ayağımla kornaya basmaya çalıştım ama beceremedim.

“KOLUMU KIRMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU”

*Kolumun kesinlikle kanla kaplı olduğunu hissedebiliyordum. Sıcak bir banyoda yatıyor gibiydim, etrafımda çok şey vardı. Aynı zamanda Jake’i uyandırmaya çalışıyordum. Kafamda kendime ‘Tamam, sadece bilinci kapalı, ben yaşıyorum, o da yaşıyor olmalı’ dedim.

*Ölmüş olabileceğini düşünmek istemedim. Düşündüm ki, ‘Hareketsiz durursam kan kaybından ölebilirim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirim, başka seçeneğim yoktu.

*Bu yüzden bir şekilde kolumu saf adrenalin ve panikle kırdım. Arabadan indim ve sol elimle kolumu bir arada tutuyordum. Tepeye koştum, yardım için çığlık atıyordum ve aniden bir el feneri gördüm.

*Aman Tanrım, halüsinasyon mu görüyorum diye düşündüm, çünkü hiçliğin ortasındaydık. Işığı gördüğümü ve öldüğümü sandım. Sadece nasıl yaptığımı bilmiyorum. Sanırım bu sadece saf adrenalindi, zar zor düşündüm.

“HALA KABUSTAYIM SANIYORUM, GERÇEK DÜNYAYA DÖNEMEDİM”

Karayoluna çıktıktan sonra köpeğini gezdiren bir adamla karşılaştığını belirten Yazmin Oukhellou “‘Benim için endişelenme, hadi erkek arkadaşıma gidelim erkek arkadaşım orada.’ dedim. Nabzını kontrol etmeye çalıştım ama hiçbir şey hissetmedim ve sonra ambulans geldi. Bana yardım ediyorlardı. ‘Lütfen ona yardım edebilir misiniz’ dedim ve ‘Onu başka bir hastaneye götürmemiz gerekiyor’ dediler. Sanırım biliyorlardı, ama benim için şimdi bile hala gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Hala bir kabustan uyanmayı bekliyormuş gibi hissediyorum ve bu asla gerçekleşmeyecek bir şey. Gerçek dünyaya dönemedim, her şey bir kabus bir hayal gibi” dedi.

Öte yandan 33 yaşındaki Jake Robert Mclean’ın hastaneye kaldırılırken öldüğü açıklandı.