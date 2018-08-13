Ünlü yıldızların yatak odası fantezileri şaşkına çeviriyor

Dünyaca ünlü yıldızlar yatak odası sırlarını paylaşmaktan çekinmiyor. Kendi ülkelerinde magazin basınına cesur röportajlar veren starlar. özel hayatlarına dair sır niteliği taşıyan bilgileri bile ortaya saçmaktan geri durmuyor.
İşte o ünlüler ve ilginç fantezileri!
RİHANNA
Rihanna, kalçasına şaplak atılmasını seviyor. Rihanna, ilişki esnasında domine edilmekten hoşlandığını ve “birinin kadını” olmayı hissetmenin kendisini iyi hissettirdiğini söylüyor.
SCARLETT JOHANSSON
Hollywood’un son dönemde çıkardığı en başarılı kadın oyunculardan Scarlett Johansson, otomobilde sevişmekten keyif alıyor. Biraz heyecan istediği zaman otomobili seçtiğini söyleyen oyuncu, arka koltuğu tercih ediyor.
BEYONCE
Beyonce, The Louvre Müzesi’nde cinsel ilişkiye girmek istiyor. Beyonce’un ilkine nazaran çok daha normal sayılabilecek bir diğer fantezisi de ilişki moduna girebilmek için kırmızı şarap içip meyve yiyerek 90’s R&B müzikleri dinlemek.
EVA LONGORIA
43 yaşındaki star Eva Longoria, yalnızlığı seven isimlerden. Seksi yıldız, mutlu olmak için bir erkeğe ihtiyacı olmadığını ve kendisine yetebildiğini belirtiyor.
MADONNA
Madonna’nın tercihi ise BDSM. Yani cinsel yaşamın eziyet üzerine kurulu olduğu bir felsefe.
ANGELINA JOLIE
Sert rollerin kadını Angelina Jolie, yatakta bıçaklarla oynamayı seviyormuş.
MIRANDA KERR
Victoria’s Secret’ın efsanevi mankenlerinden biri olan Miranda Kerr, kadın vücudundan özellikle poposundan çok hoşlanıyormuş.
HEIDI KLUM
Dünyaca ünlü Alman manken ve show girl Heidi Klum ise sevişirken kıyafetlerinin üzerinde olmasından hoşlanıyormuş.