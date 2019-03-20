Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ünlü yönetmen Sami Güçlü hayatını kaybetti
Ünlü yönetmen Sami Güçlü hayatını kaybetti
Yeşilçam emekçilerinden usta yönetmen Sami Güçlü hayata gözlerini yumdu. Güçlü'nün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Sahrayıcedit Camii'nden kaldırılacak.
Magazin 20 Mart 2019 - 13:48

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Asıl adı Mehmet Sami Güçlü olan usta yönetmenin, 19 Mart 2019 Salı günü vefat ettiği  öğrenildi. Cenazesi, bugün 20 Mart 2019 Çarşamba günü ikindi namazının  ardından, Sahrayıcedit Camii'nden uğurlanacak.

FİLMLERİNDE BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM ROL ALDI

Türk sinemasına yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist olarak hizmet  veren Sami Güçlü, filmlerinde Serpil Çakmaklı, Tolga Savacı, Halil Ergün  ve Selma Güneri gibi çok sayıda ünlü isimle çalıştı. Kul Feryadı, Yaşamak Haram Oldu, Yaşlı Gözler, Mevsim Sonu, Yarın Yarın, Zirvenin  Bedeli, Ziyaretçi, Sonbahar Aşkı, Kadın Severse, Hoşçakal İstanbul,  Otostop, Aşkın Dansı, Takım gibi çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.  Güçlü, İbrahim Tatlıses ve Sevtap Parman'ın rol aldığı ‘Fosforlu' isimli  filmde ve 1966 yapımı ‘Bıçaklar Fora' filminde oyuncu olarak da rol
almıştı.

Son güncelleme: 13:56 - 20.03.2019
Etiketler