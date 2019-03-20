Ünlü yönetmen Sami Güçlü hayatını kaybetti

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Asıl adı Mehmet Sami Güçlü olan usta yönetmenin, 19 Mart 2019 Salı günü vefat ettiği öğrenildi. Cenazesi, bugün 20 Mart 2019 Çarşamba günü ikindi namazının ardından, Sahrayıcedit Camii'nden uğurlanacak.

FİLMLERİNDE BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM ROL ALDI

Türk sinemasına yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist olarak hizmet veren Sami Güçlü, filmlerinde Serpil Çakmaklı, Tolga Savacı, Halil Ergün ve Selma Güneri gibi çok sayıda ünlü isimle çalıştı. Kul Feryadı, Yaşamak Haram Oldu, Yaşlı Gözler, Mevsim Sonu, Yarın Yarın, Zirvenin Bedeli, Ziyaretçi, Sonbahar Aşkı, Kadın Severse, Hoşçakal İstanbul, Otostop, Aşkın Dansı, Takım gibi çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı. Güçlü, İbrahim Tatlıses ve Sevtap Parman'ın rol aldığı ‘Fosforlu' isimli filmde ve 1966 yapımı ‘Bıçaklar Fora' filminde oyuncu olarak da rol

almıştı.