Ünlüler aşka geldi

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Her ne kadar birlikteliklerini göz önünde yaşıyor olsalar da samimi kareleri her zaman için büyük ilgi görüyor. Bu tarz paylaşımlar sosyal medyadan gelince ise çok daha büyük ses getiriyor. Geride bıraktığımız hafta sonu hesaplarından paylaşımlarda bulunan Neslihan Atagül- Kadir Doğulu, Şükran Ovalı – Caner Erkin ve Arzum Onan – Mehmet Aslantuğ çiftleri aşklarının ne kadar da tutkulu olduğunu gözler önüne serdi.

BEBEK HEYECANI

Bir kız bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti heyecanlarını gösteren tutku dolu paylaşımlarda bulunurken, Ovalı birbirinden güzel kareleri:

‘Aşka,sevgiye,inanca şükredelim’ notuyla paylaştı.

‘GERDANINI SEVDİĞİM’

Oyuncu çifti Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla adeta aşk tazeledi.

Kadir Doğulu romantik karelere: “Gel, çok uzak durdun dedim… Geldi, gerdanını sevdiğim” notunu düştü.

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Onan ve Aslantuğ çifti sosyal medya hesaplarından da fazlaca paylaşımda bulunmuyor. Arzum Onan bu konuda bir istisna yaparak birlikte çıktıkları Taksim gezisinde çektiği bir kareyi kalp emojisi ile paylaştı.