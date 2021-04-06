Ünlüler dayanamadı, tatile gitti

Oyuncu-sunucu Defne Samyeli tatil için Miami’yi tercih etti. Verdiği mayolu pozları sosyal medya hesabından yayınlayan 48 yaşındaki Samyeli’ye takipçileri fit görüntüsü nedeniyle övgüler yağdırdı.

Yayınladığı şarkılarla zirvede yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki tatil için Maldivler’e gitti. Dizi çekimleri biten ve soluğu tatilde alan Tilki de tatil pozlarını bazılarını 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncu Nilay Cafer de, Aleyna Tilki gibi Maldivler’de tatil yapıyor. Cafer tatili için “Burada yaşayabilirmişim” yorumunda bulundu.

Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ise doğa tatilini tercih etti. Kırklareli’nde bir kamp merkezini tercih etti.