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Ünlüler kırmızı halıda göz kamaştırdı!
Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış gecesinde kırmızı halıdan geçen ünlüler ve davetliler, şıklıklarıyla göz doldurdu.
Magazin 5 Ekim 2018 - 22:29

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55´incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ödül töreni öncesinde, kırmızı halı geçişi yapıldı.

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Ödül töreninin gerçekleştirileceği Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’ne gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler kırmızı halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

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CEM YILMAZ’IN ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ DE KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ

Kırmızı halıda kıyafetleriyle göze çarpan ünlü isimlerin yanı sıra bazı davetliler sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven’le birlikte gelen Cem Yılmaz, “Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum” dedi. Yılmaz’ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da, Yılmaz’ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu’yla birlikte kırmızı halıdan geçti. Vali Karaloğlu, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin çok önemli olduğuna değindi. Ödül alan almayan herkese teşekkür ettiğini de söyleyen Vali Karaloğlu, güzel bir sinema haftası yaşadıklarını kaydetti.

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TÜREL KAZANANI AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ve çocukları Akın ve Akant’la birlikte kırmızı halıdan geçti. Antalya’nın festivalin 55’inci yılını kutladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Türel, festival sonunda kazananın Antalyalılar olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye sinemasından önemli yapıtların on binlerce izleyiciyle buluştuğuna da dikkati çeken Başkan Türel, “Kortejde binlerce Antalyalı sanatçılarımıza eşlik etti. Buraya gelen çok önemli sanatçılar ve yönetmenler var. Bu konuklarımız ülkelerine döndüklerinde fahri turizm elçimiz gibi burayı anlatacak. Festivalimizin sanatsal çıtası her geçen gün yükseliyor” dedi.

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Fadik Sevin Atasoy, festivalde bu yıl forum bölümüyle ilgilendiğini söyledi. Gelecek sene çekilecek filmleri forumda gördüklerini de ifade eden Atasoy, herkesi kutladığını ve iyi olanın kazanmasını dilediğini söyledi. Sanatçı Oktay Kaynarca da festivalin çok güzel geçtiğine değinerek, “İnşallah festivalin 155’inci senesi de olur. Film festivallerini önemsiyorum. Özellikle burada enerjik insanların bir araya gelmesi sinema sektörü adına çok değerli şeyler ortaya çıkarıyor” dedi.

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Festivalde yine bir ödül vereceği için çok mutlu olduğunu anlatan sinema sanatçısı Nebahat Çehre ise festivallerde ödül vermenin kendisi için bir gelenek haline geldiğini söyledi.

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‘ÜÇ YÜZ’ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Öte yandan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde en film ödülü, yönetmenliğini Jafar Panahi’nin yaptığı ‘Üç Yüz’ oldu. En iyi yönetmen ödülü ise `Bir Aile İşi´ filmi ile Kore-eda Hirokazu’nun oldu.  En iyi erkek oyuncu ödülü de 12 yaşındaki Zain Al Rafeea’ya gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Ayka filmindeki rolü ile Samal Yeslyamova’nın oldu. DHA

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Son güncelleme: 22:33 - 05.10.2018

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