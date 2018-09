Ünlüler sosyal sorumluluk adına olta attı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Ünlüler ve Engelliler Balık Tutma Etkinliği’nde her ünlü isim yanına aldığı bir engelli ile birlikte amatör balıkçı olarak boğaza olta attı. Çocukların büyük bir keyif yaşadıkları ve adeta özgürlüğe atıkları oltalarla ilk kez balık tutma zevkini de yaşamış oldular. Engelsiz Yaşam Vakfı ile “Balık Dedektifi” Programı işbirliği ve Portaxe'in katkılarıyla ünlü isimlerinde katıldıkları “Ünlüler ve Engelliler Balık Tutma Etkinliği” boğazda yapıldı.

Baltalimanı Portaxe'in boğaza bakan bölümünde yapılan organisazyon sosyal sorumluluk etkinliği olarak gerçekleştirildi. Türkiye'nin en önemli su ürünleri üreticisi ve sektörünün en büyüğü olan “Kılıç Deniz Ürünleri” ve Türkiye'de avcılık, balıkçılık ve doğa sporları ile ilgili e-ticaret sitesi “Av Deposu”nun sponsorluklarıyla gerçekleştirilen organizasyona Kamuran Akkor, Wilma Elles, oğlu engelli olan Çılgın Sedat, dizi oyuncusu Can Nergis, Ekin, futbolcu Yattara, Hababam Sınıfı oyuncuları ve 2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması kraliçesi Aslı Can ve kralı Can Altıntaş katıldılar.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan “Bir engelli bireyin bir ünlü ile eşleşip özgürlüğe atacakları oltalarıyla balık tutma keyfi yaşayacaklar ve günün sonunda kazananlar evlerinde oturmaktan sıkılan engellilerimiz olacaktır” dedi.

Wilma Elles ilk kez olta atmış…

Hayatında ilk kez eline olta aldığını söyleyen Wilma Elles, balık tutmak için oldukça çaba sarf etti. Boğazdan geçerken oltayla balık tutanları hep merak ettiğini belirten sanatçı “Ben şimdi gerçek bir İstanbullu oldum. Boğazda oltayla balık tutmak çok keyifliymiş. Bunu ilk kez yapıyorum. Her İstanbullu bunu mutlaka denemeli” dedi.