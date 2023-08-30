Ünlülerden 30 Ağustos mesajları

101 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları…

Kenan Doğulu: “Tüm ulusların hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata’m.”

Ayşegül Aldinç: “Bazı zaferler sonsuza dek sürer… Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

Zafer Algöz: “Az zamanda çok büyük işler yaptık’ Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa’mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun.”

Tarkan: “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Türkan Şoray: “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları, başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle…”

Demet Evgar: “Tüm hayatını ülkesine, bizlerin geleceğine vakfetmiş Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha müteşekkirle. 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.”

Hande Erçel: “Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata’m.”

Gonca Vuslateri: “Memleketimin en derin duygusu, en kıymetlisi.. Mustafa Kemal Atatürk.”