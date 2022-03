Ünlülerden 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımları

Ünlü isimler bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. İşte ünlülerin 8 Mart paylaşımları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TARKAN

Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde ‘kadına şiddete hayır’ yazılı olduğu fotoğrafı Atatürk’ün “Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur” sözüyle paylaştı.





GÜLSE BİRSEL

“Dünya insanlarının hakkı yenen, ayırımcılığa uğrayan, ezilen, önyargıyla bakılan, küçük görülen, özgürlüğü kısıtlanan en büyük topluluğu, en kalabalık unsuru: Kadınlar! Ama değişecek bu işler. Henüz 100 yıldan az zaman önce seçme ve seçilme, hatta erkeklerle denk eğitim alma hakkı verilmeye başlanmış bir cinsin bu kadar kısa zamanda geldiği yeri düşünürsek… Galiba bu hıza bakılınca endişelenmesi gereken erkekler mi acaba?”

”

DOĞA RUTKAY KAMAL

“Kadınlar, her birinize hayranım! Güç, emek, öfke, şefkat, sevgi, sabır, minnet, özveri, anlayış, merhamet, empati, onur, gurur, akıl, fikir ne ararsan var! Kadın varsa hayat var! Her birinize hayranım…”

CEM YILMAZ

“Bugün kadınların günü… Güzel günlerin paylaşıldığı bir dünya diliyorum. Emeği ile gönlümüzde yücelen tüm kadınlara selam ve sevgiyle. 8 Mart kutlu olsun.”

YONCA EVCİMİK

“Hem özel hem profesyonel hayatında zorluklarla karşılaştığında, her birini tek başına göğüsleyip, kendi yolunda boyun eğmeden bildiği gibi devam etmiş bir kadınım. Çalışan, üreten, fikrini söylemekten çekinmeyen tüm kadınlara kocaman bir alkış… Atılan sloglanlar, Kadınlar Günü temalı projeler ve diğer çalışmalar o an için etkili olsa da ertesi gün çıkan şiddet haberleri, can kayıpları, haksızlıklar ve eşitsizlikler bu coşkuyu silip, süpürüyor. Biz kadınlar her zaman dayanışmanın kendi aramızdaki farklı görüşlere rağmen sarıp sarmalanmış bir güç birliğinin peşinde olmalıyız. Şiddetin her türlüsünün son bulması dileğiyle…”

HANDE DOĞANDEMİR

“Çevrelerindeki kadınlara neler yaptıklarının ‘farkında olmayan’, 1 günlüğüne duyar kasan erkeklerin günü 8 Mart… Biz her gün kadınız, her gün güçlüyüz, yemezler! Her günümüz kutlu olsun…”

TEOMAN

“İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölüm Başkanı Necla Arat, bana 8 Mart Kadınlar Günü’nde yapılacak olan kutlamada çalıp, çalmayacağımı soruyor. 8 Mart’ta AKM binasının kulisindeyiz. Ben sıramı bekliyorum, önümde halk oyunları ekipleri falan var. 8 Mart aynı zamanda annemin de doğum günü. Sahnede ilk alkışlar dindikten sonra, küçük bir konuşma yapıyorum. ‘Bugün gerçekten çok önemli bir gün, ama benim için daha da önemli. Aynı zamanda annemin de doğum günü. O da aramızda…’ diyor ve annemi gösteriyorum. Birden bütün salon çılgın gibi alkışlıyor, annemle beraber bütün AKM ayağa kalkıyor, alkışlar uzuyor, şaşkınım… Biraz sonra herkes yavaş yavaş oturuyor artık. Bir bakıyorum annem, tek başına ayakta kalmış hipnotize olmuş gibi koca salonda tek başına alkışlamaya devam ediyor. Hiç duracak gibi değil. Mikrofondan anneme, ‘Anneciğim, oturabilirsin’ diyorum. Oturuyor. FasaFiso kitabından… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…”

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

“Bir erkek olarak Kadınlar Günümüzü kutlama. Anlamı yok… Ne için kutluyorsun? Kadın olarak doğduğumuz için mi kutluyorsun, olan her şeye rağmen aklı selim hayata devam edebildiğimiz için mi? Kutlamak yerine kadını anla, olanları gör, kadının özgürlüğü, hakları için, kadını yaşatmak için, her gün kadının, akli, ruhsal ya da bedensel olarak öldürülmemesi için harekete geç… 8 Mart…”



CÜNEYT ARKIN

“Bir gün değil, her gün… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.’