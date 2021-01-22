Ünlülerden atanamayan öğretmenlere destek

Bekleyen 500 bin öğretmen adına sosyal medyada ‘Her öğretmen için bir fidan’, ‘Doğaya can 60 bin fidan’ sloganı bir hareket başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilen 60 bin öğretmenin atanması için fidan bağış kampanyası organize edildi. Kampanyaya katılanlar bağışladıkları fidanlar ile geleceğe bir nefes olurken, atama bekleyen öğretmenlerin seslerini duyurmalarına da katkıda bulunuyor.

“60 BİN FİDAN, 60 BİN NEFES”

Kampanya öncüleri amaçlarını, “Biz 500 bin atanamayan öğretmenin sesini duyurmak, okullara kavuşmak için farkındalık projesi başlattık. 60 bin fidan, 60 bin nefes olsun istedik. Geçen dönemlerde yangınlar ormanlarımızın nefesini kesti. Bu yıl da pandemi süreciyle insanlarımızın nefesi kesildi. Umutların tükendiği yerde, böyle bir zamanda umut fidanları yeşertmeyi hedefledik. Hem insanlarımıza hem de doğamıza bir katkıda bulunmayı amaçladık” sözleriyle ifade etti.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destek Vakfı’na bağışta bulunanlara vakfın bir sertifikasının verildiği kampanyaya, aralarında Sunay Akın, Hayko Cepkin, Metin Uca, Bekir Develi, Yıldız Tilbe, Tuğçe Kandemir, Tan Taşçı, Güliz Ayla, Ece Üner, Bilal İşgören, İbrahim Tenekeci gibi ünlüler, milletvekilleri ve belediye başkanlarının bulunduğu 8 bin kişi destek verdi.