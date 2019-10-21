Ünlülerden Emine Bulut isyanı!

Türkiye'deki kadın cinayetlerinin acı bir simgesi olan Emine Bulut davasında; savcılığın 'ağırlaştırılmış müebbet' istemine rağmen mahkemenin 'müebbet' hapis cezası vermesinin yankıları sürüyor. Haluk Levent kararı temyize taşıyacaklarını belirtirken Can Yılmaz ise "Sadece annenin değil, çocuğununda hayatını karartmak 'canavarlık' değilse ne?" diye isyan etti...

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme, sanık Fedai Varan’ı hiçbir indirim uygulamadan “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İTİRAZDA BULUNACAĞI BİLDİRİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından, eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılandığı ve müebbet hapisle cezalandırıldığı karara, istinafta itirazda bulunulacağı bildirildi.

“CANAVARLIK DEĞİLSE NE”

Emine Bulut'un öldürülmesinden sonra ailesinin avukatlarına vekalet verdiği AHBAP hareketi lideri sanatçı Haluk Levent de açıklamalarda bulundu.Haluk Levent tepkisini “Bu arada çok soran var . ‘Ağırlaştırılmış müebbet’ gerekiyordu diye. Tabii ki aynı fikirdeyiz ve itirazlarımızı İstinaf mahkemesine yapıyoruz bugün” diye gösterdi. Mahkemenin kararına isyan eden Can Yılmaz da karara “Emine Bulut davasında katile, ki bu katil evladının gözü önünde annesini öldürdü, ‘Canavarca hisle öldürmeden’ ceza vermek yerine ‘Adam öldürmekten’ ceza verildi. Sadece annenin değil, çocuğununda hayatını karartmak ‘canavarlık’ değilse ne?” diye tepki gösterdi.





