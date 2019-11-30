Ünlülerden HIV’le mücadeleye fotoğraflı destek

Nihat Odabaşı, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde HIV ve AIDS farkındalığına destek olmak amacıyla kendisine poz veren ünlülerin en büyük hastalıklarını objektifiyle yorumladı ve Nihat Odabaşı ile En Büyük Hastalığım adlı fotoğraf sergisini Pilevneli Galeri'de açtı.

“Birlikte HIV'den Güçlüyüz” platformunun geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği “En Büyük Hastalığım” kampanyasına ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı'ndan büyük destek geldi. Nihat Odabaşı; Ali Yağcı, Bade İşçil, Bennu Gerede, Burak Yörük, Danla Biliç, Derya Uluğ, Ebru Şahin, Ece Sükan, Gökhan Türkmen, Hazal Filiz Küçükköse, Kubilay Aka, Reynmen, Tuba Ünsal ve Zeynep Bastık'ın “en büyük hastalıkları”nı objektifiyle yorumladı. İki ayda tamamlanan çekimlerde son derece estetik, sıradışı ve çarpıcı kareler ortaya çıktı.

PLATFORMUN İLK KAMPANYASI

Toplumdaki HIV farkındalığını artırmayı ve toplumun HIV ile ilgili doğru bilgiye erişimine katkı sağlamayı amaçlayan “Birlikte HIV'den Güçlüyüz” platformu, HIV enfeksiyonu ile mücadelede geliştirdiği tedavilerle öncü olan ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından, Pozitif-iz Derneği ve diğer paydaşların katılımı ile bu yıl hayata geçirildi. Tüm kreatif süreçleri Tazefikir Reklam Ajansı tarafından yürütülen platformun ilk kampanyası olan “En Büyük Hastalığım” filmi ve görselleri sosyal medya kanallarından paylaşıldı ve büyük ses getirdi.

Kampanyanın yeni bir açılımı niteliğinde olan Nihat Odabaşı ile “En Büyük Hastalığım” Fotoğraf Sergisi'nin galası Pilevneli Galeri'de gerçekleştirildi. Galaya; Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçen ünlü isimlerin yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin önümüzdeki dönemlerde farklı şehirlerde ücretsiz sergilerle halkla buluşturulması planlanıyor.

HIV VE AIDS, ARTIK ÖLÜMCÜL DEĞİL

Projenin hayata geçirilmesini destekleyen Gilead Sciences Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Toros Şahin, şöyle konuştu:

“HIV ve AIDS günümüzdeki tedaviler sayesinde ölümcül olmaktan çıkarak kronik hale gelmiş bir hastalık olmasına rağmen, toplumumuzun bu konudaki bilgi eksikliğinden dolayı HIV pozitif bireyler toplumda hala dışlanma ile karşı karşıya kalıyorlar. Topluma korunma ve bulaşma yollarının öğretilmesi çok önemli. Ayrıca düzenli tedavi alan HIV pozitif bireylerin uzun ve sağlıklı bir hayat sürebileceklerinin de bilinmesi gerekiyor. Geniş kitleleri etkileme gücü olan başta Nihat Odabaşı olmak üzere, tüm ünlülere güçlerini birleştirerek bu özel günde “Birlikte HIV'den güçlüyüz” dedikleri ve HIV pozitif bireylerin yanında olduklarını tüm Türkiye'ye gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.”