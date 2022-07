Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kenan Doğulu: Sevdiklerimizle sımsıkı sarıldığımız, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Tüm bu mutlu anları yaşarken de unutmamız gerektiğine inandığım, değişen dünyada yeni zamanın hassasiyetlerine eklemek zorunda olduğumuz doğayı unutmayalım isterim. Bayram sürecinde benim de sahnede olacağım Ege-Akdeniz iklim kuşağı içerisinde geçen yıl yaşanan orman yangınları hepimizi çok üzdü. Hatırlamanın bile bizi üzdüğü o günler, bize çok ciddi bir uyarı olmalı. Lütfen hassas alanlarda çeşitli sebeplerle felakete sebep olmayalım. Doğayla kaybettiğimiz bağımızı geri kazanmaya çalıştığımız, doğaya sadece tatil için değil yaşam için de ihtiyaç duyduğumuzu unutmadığımız bir bayram olsun bu bayram.

Pelin Karahan: Herkese mutlu bayramlaaaarrrr.

Cem Yılmaz: Çılgın bir bayrama merhaba partisi…

Haluk Levent: İyi bayramlar canlarım…

Emre Altuğ: Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. İyi bayramlar.

Engin Akyürek: İyi bayramlar.

Esra Kazancıbaşı Öztekin: İçim çok acıyor, çok özlüyorum ama asla isyan etmiyorum. Kendimi dünyanın en şansız, en bedbaht insanlarından biri olarak da görmüyorum. Sevdiklerini travmatik bir şekilde kaybeden yeryüzündeki tek insan ben değilim. Bir depremde, bir kazada ya da bir sel felaketinde aynı evi paylaştığı sevdiklerini kaybedenlerin acılarının farkındalığına sahibim. 1,5 yıldır yüreğimi yakan yaşadığım üst üste kayıpları tevekkül ve şükür duygusuyla karşılamaya çalışıyorum elimden geldiğince…

Rasim’im gibi güzel ruhlu bir erkekle 20 yıl aşk, saygı, mutluluk dolu bir ilişki yaşamamı sağlayan, dünyanın en fedakar ve sevgi dolu annelerinden birini bana nasip eden, Diego’m gibi sevecen, düşünceli ve zeki bir köpek çocuğum olmasını sağlayan Tanrı’ya ve meleklerine şükürler olsun. Onlarla geçirdiğim her yıla, her güne, her ana şükürler olsun…

Bu bayram sevdiğim adam, annem, oğlum Diego’m yanımda yok ama ruhları, sevgileri hep yanımda, hep içimde. Yine şükürler olsun ki, ne güzel dostluklar, arkadaşlıklar biriktirmişim. İyi ki, sevenlerim, sevdiklerim, akrabalarım, dostlarım, kardeşten ötelerim var. Beni hiç yalnız bırakmayan bu sevgi enerjisi etrafımda… Bu bayramda sımsıkı sarılın sevdiklerinize, öpün, koklayın onları… Sevdiklerinizle geçen her anın, her bayramın değeriyle ilgili farkındalığınızın yüksek olması dileğiyle herkese iyi bayramlar.

Doğa Rutkay Kamal: İyi bayramlarınız olsun.

Soner Sarıkabadayı: Sevdiklerinizi daha çok sevdiğiniz bir bayram olsun.