Ünlülerden Mete Gazoz’a tebrik: Kötü günlerde nefes oldun

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan Gazoz'a ünlü isimlerden de tebrik mesajları geldi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi mağlup ederek okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi.

Şampiyona tebrik mesajları yağarken, birçok ünlü isim de #MeteGazoz etiketiyle destek paylaşımları yaptı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları:

Behzat Uygur: Bize bu kötü günlerde öyle bir nefes oldun ki… Teşekkürler altın adam.

Tarkan: Ülkemize okçuluk dalında olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran milli okçumuz Mete Gazoz’u gönülden tebrik ediyorum.

Hadise: Tokyo 2020’de ilk altın madalyamızı kazanan Mete Gazoz’u tebrik ediyorum! Gurur duyuyoruz.

Aras Bulut İynemli: İşte bu Mete Gazoz.

Demet Akalın: Dünyanın 1 numarasını mağlup etti, adını dünyadaki en iyi dört okçu arasına yazdırdı.

Çağla Şıkel: Yürekten tebrikler Mete Gazoz.

Ceyda Düvenci: İlk şampiyon Mete Gazoz.

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