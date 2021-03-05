Ünlülerden şehitlerimiz için taziye mesajları

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Caugar tipi helikopter ile 14.25’te irtibat kesildi. Bölgede arama yapan İHA ve uçaklar, helikopterin düştüğünü belirledi. Helikopterde bulunan 11 asker şehit oldu,2 asker de yaralandı. Şehit askerlerin arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu öğrenildi.

Helikopterin kaza kırıma uğradığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi yasa boğan kaza sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımlarında bulundu.

TARKAN

* Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Çok acı, çok üzgünüm.

BERGÜZAR KOREL

* Bitlis Tatvan’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimiz için Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralanan askerlerimizin ise bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Çok üzgünüm.

KENAN DOĞULU

* Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

IŞIN KARACA

* Bitlis’te helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

HADİSE

* Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

MURAT BOZ

* Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

DERYA ULUĞ

* Bitlis’te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.

MERVE ÖZBEY

* Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İlginizi Çekebilir Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

İlginizi Çekebilir Helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu