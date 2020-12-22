Ünlülerden SMA hastası çocuklara umut

Ünlü isimler SMA'lı çocuklar için seferber oldu. Bergüzar Korel ve Hatice Şendil'in ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Aslı Tandoğan, Tuba Büyüküstün ve Ali Sunal, SMA hastası üç çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan miniklerin mücadelesi sürüyor. SMA hastası çocuklarının aileleri de tedavi için gerekli parayı bulabilmek için sosyal medyada birçok yardım kampanyası düzenliyor. Bu yardım çığlığına sessiz kalmayan sanat dünyasının ünlü isimleri de SMA’lı çocuklar için seferber oldu.

Hafta sonu sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Aslı Tandoğan, Tuba Büyüküstün ve Ali Sunal, SMA hastası üç çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Aslı Tandoğan, Umut Kayra için destek yayını yaptı. Hande Soral ve Olcay Kutluca’nın katıldığı yayında Umut’un tedavisi için gerekli olan para toplanmaya çalışıldı.

Adana Seyhan’da yaşayan SMA hastası Eliz Mira için destek yayını yapan Ali Sunal’ın konukları arasında Kaan Sekban, Derya Uluğ ve Pelin Akil vardı. Gen tedavisinden yararlanabilmesi için 34 gün zamanı kalan Eliz Mira için bu yayında 255 bin TL civarında bir yardım toplandı.

Tuba Büyüküstün ise Sühal ve Hasan Elmalıca çiftinin iki yıl önce dünyaya gelen kızları Öykü için yardım topladı. Tedavi için gerekli olan paranın yüzde 85’inin toplandığını belirten aile destek olan herkese teşekkür etti.