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Ünlülerden yeni yıl mesajları

Hepimiz dün gece yarısı yeni yıla girerken 2021'in geçen seneye göre çok daha sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını ve tabii ki pandemisiz, karantinasız geçmesini diledik. Sanat ve eğlence dünyasının tanınan isimleri de yeni yıla girerken duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin yılbaşı mesajları...

Güncellenme: 09:54, 01/01/2021
Haberler Magazin
Ünlülerden yeni yıl mesajları

Demet Akbağ: 2020’de ağırlığı 1 gram bile olmayan bir musibet, dünyanın çivisini yerinden oynattı. O nedenle ne olur 2021’de iyi şeyler olması için, mümkü olduğunca kin, nefret, intikam gibi kötücül duygulardan uzak olalım. Ne olur biraz duralım! Biraz kendimize, içimize dönüp bir bakalım. Çünkü hayat hepimizin farklı şekilde tecrübe ettiği gibi, beklemediğimiz zamanlarda bizi acıyla ve kederle sınıyor!
Ne olur empati duygumuzdan uzaklaşmayalım. Huzurlu, sakin ve tabii ki her şeyden önce sağlıklı bir yıl diliyorum, hem ülkeme hem tüm dünyaya.

Demet Akbağ

Ebru Şallı Akkuş :2020’yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye .. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş

Nur Fettahoğlu: Hoş gel 2021!

Nur Fettahoğlu

Mine Tugay: 2020 bana elimizdekilerin, ailemizin, özümüzün kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu, bu farkındalıkları bütün dünyadaki insanlarla beraber hissetmenin güzelliğini gösterdi..Kendine yetebilmenin özgürlüğü, hiç tanımadığın bir insanın bile hayatından sorumlu olmanın bilinci; bunun getirdiği bütünlük hissi, doğaya nefes aldırmanın sevinci ve bunu devam ettirebilmenin umudunu da getirdi… Birlikte, bundan daha iyi nasıl olur? Mutlu seneler.

Mine Tugay

Melis Sezen: 2021’i karşılıyoruz. Kalbimiz umut dolu.

Melis Sezen

Tolgahan Sayışman: 7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur ,mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum .

Tolgahan Sayışman

Amine Gülşe: Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz.

Amine Gülşe

Çağla Şıkel: Çookk ama çok mutlu bir yıl dileriz.

Çağla Şıkel

Yasemin Özilhan: Sağlık, huzur, mutlulukla gel 2021.

Yasemin Özilhan

Nusret: Mutlu yıIlar 2021.

Nusret

Cenk Tosun: Herkese yeni yılda mutluluk ve sağlık diliyorum. Bu yazıyı okuyan her insan umarım yeni yılda kendi hikayesini yazar.

Cenk Tosun

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Yayınlanma Tarihi:09:50,