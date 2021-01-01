Ünlülerden yeni yıl mesajları

Demet Akbağ: 2020’de ağırlığı 1 gram bile olmayan bir musibet, dünyanın çivisini yerinden oynattı. O nedenle ne olur 2021’de iyi şeyler olması için, mümkü olduğunca kin, nefret, intikam gibi kötücül duygulardan uzak olalım. Ne olur biraz duralım! Biraz kendimize, içimize dönüp bir bakalım. Çünkü hayat hepimizin farklı şekilde tecrübe ettiği gibi, beklemediğimiz zamanlarda bizi acıyla ve kederle sınıyor!

Ne olur empati duygumuzdan uzaklaşmayalım. Huzurlu, sakin ve tabii ki her şeyden önce sağlıklı bir yıl diliyorum, hem ülkeme hem tüm dünyaya.

Ebru Şallı Akkuş :2020’yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye .. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın.

Nur Fettahoğlu: Hoş gel 2021!

Mine Tugay: 2020 bana elimizdekilerin, ailemizin, özümüzün kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu, bu farkındalıkları bütün dünyadaki insanlarla beraber hissetmenin güzelliğini gösterdi..Kendine yetebilmenin özgürlüğü, hiç tanımadığın bir insanın bile hayatından sorumlu olmanın bilinci; bunun getirdiği bütünlük hissi, doğaya nefes aldırmanın sevinci ve bunu devam ettirebilmenin umudunu da getirdi… Birlikte, bundan daha iyi nasıl olur? Mutlu seneler.

Melis Sezen: 2021’i karşılıyoruz. Kalbimiz umut dolu.

Tolgahan Sayışman: 7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur ,mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum .

Amine Gülşe: Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz.

Çağla Şıkel: Çookk ama çok mutlu bir yıl dileriz.

Yasemin Özilhan: Sağlık, huzur, mutlulukla gel 2021.

Nusret: Mutlu yıIlar 2021.

Cenk Tosun: Herkese yeni yılda mutluluk ve sağlık diliyorum. Bu yazıyı okuyan her insan umarım yeni yılda kendi hikayesini yazar.