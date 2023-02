Ünlülerin çocukları büyüdü… Ünleri, ailelerini bile gölgede bıraktı

Son zamanlarda ünlüler dünyasının en çok tartışılan konularından biri de "nepo baby" konusu. Yani; ünlü anne ve babaların çocuklarının, bu ünden yararlanarak pek de emek vermeden şöhret basamaklarını tırmanması. İşte son yıllarda ünleri, ailelerinin şöhretini bile geçen çocuklar...

“Nepo baby” aslında sadece son yıllarda tartışılan bir konu değil; ünlülerin kendileri gibi çocuklarının da şan şöhrete kavuşması daha önce de eleştirilmiş, bu konuda farklı görüşleri karşı karşıya getirmişti.

Evet, bir zamanlar gösteri dünyasında fırtınalar estiren ünlülerin o ufak çocukları büyüyor ve hatta ailelerinden bile daha ünlü oluyorlar. İşte son yılların en dikkat çeken “nepo baby”leri…

KHLOE, KOURTNEY VE KIM KARDASHIAN

“Keeping Up with the Kardashians” şovuyla ünlenen Khloé, Kourtney ve Kim Kardashian, günümüzün en ünlü isimleri oldu. Kardashian kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında.

Üç kardeşin rahmetli babaları Robert Kardashian ilk olarak 90’lı yıllarda arkadaşı O.J. Nicole Brown Simpson ve Ronald Goldman’ın cinayet davası sırasında Simpson’ın savunma ekibinde yer aldı. Duruşma hala 90’ların i bırakan olaylarından biri.

KENDALL VE KYLIE JENNER

Son yılların en ünlü isimleri arasında hiç şüphesiz Kendall ve Kylie Jenner da yer alıyor. Jenner kardeşler, üvey kız kardeşleri Khloé, Kourtney ve Kim Kardashian gibi aslında ailelerindeki ünden yararlanan isimlerden.

Ünlü bir Olimpiyatçı olan Caitlyn Jenner, 1976 yaz oyunlarında dekatlonda altın madalya kazandı. Aslında William Bruce Jenner olarak dünyaya gelen ünlü isim, 2015-2016 yıllarında, cinsiyet geçişine odaklanan “I Am Cait” isimli yapımda rol aldı. 2017’de de cinsiyet değiştirerek dikkat çekti.

MILEY CYRUS

Bir zamanların sevilen dizisi Hannah Montana ile oyunculuk kariyerine başlayan, yıldızını parlatan ve şimdilerde ise dünyaca ünlü bir şarkıcı olarak şöhret basamaklarını tırmanan Cyrus, aslında oldukça ünlü bir aileden geliyor.

Hannah Montana dizisinde de Cyrus, oyuncu babasıyla karşılıklı oynamıştı. Billy Ray Cyrus da kızı gibi hem oyunculuğuyla hem de çıkardığı albümle öne çıkmış. Ayrıca Cyrus’un ailesindeki tek ünlü isim babası da değil. Ünlü şarkıcının vaftiz annesi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dolly Parton’dı.

DAKOTA JOHNSON

Annesi Melanie Griffith, babası Don Johnson ve hatta büyükannesi Tippi Hedren… Her biri birbirinden ünlü ve başarılı oyuncu. Dakota Johnson da Grinin Elli Tonu ile dikkat çekti ve hatta ailesinden bile daha ünlü hale geldi.

HAILEY BIEBER

2018’de pop yıldızı Justin Bieber ile evlenmeden önce, Hailey Bieber’ın soyadı Baldwin’di. Babası Stephen ve amcaları Billy, Daniel ve Alec Baldwin ola Hailey, tam bir oyuncu krallığından geliyor.

SOFIA COPPOLA

Sinema dünyasının efsaneleri arasında sayılan Francis Ford Coppola’nın kızı Sofia Coppola da babası kadar başarılı oldu. Sadece oyunculuk değil; “Lost in Translation”, “Marie Antoinette” ve “The Bling Ring” gibi filmlerde de yönetmen koltuğuna geçen Coppola, babasını aratmadı.

GIGI VE BELLA HADID

Gigi ve Bella Hadid, bugün moda endüstrisinde en çok talep gören modellerden ikisi. Oysa Hadid ailesinin, tek yıldızları onlar değil; kız kardeşlerden önce anneleri Yolanda Hadid de oldukça meşhurdu. Anne Hadid 2016’da ayrılmadan önce üç sezon boyunca “The Real Housewives of Beverly Hills”in ana kadrosunda yer aldı.

