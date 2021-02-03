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Ünlülerin gözde adasına da kısıtlama

Ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adası St. Barts'a da salgın tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:08, 03/02/2021
Haberler Magazin
Ünlülerin gözde adasına da kısıtlama

Ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adası St. Barts’a, Covid-19 önlemleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.

Fransa, corona vakasanın görülmediği Karayip adası St. Bartsa, Avrupa Birliği dışından kişilerin girişilerinin kısıtlandığını duyurdu.

Ancak yerel yetkililerin Fransız yetkililerle giriş kısıtlamalarını hafifletmek ve alternatif bir çözüm bulmak için görüştüğü belirtildi.

(Fotoğraf: Shutterstock)

Lionel Messi, nikâh masasına oturduğu çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ve çocuklarıyla balayı için geçen yıllarda bu adayı tercih etmişti. Yıldız oyuncu Leonardo Dicaprio ile Camila Morrone da geçen yıl burada tatil yapmıştı.

Adayı son dönemde ziyaret eden ünlüler arasında model Romee Strijd, Nicole Williams ve Lexy Panterra gibi isimler de vardı.

Yayınlanma Tarihi:11:07,