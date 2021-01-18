Ünlülerin kar sevinci

Beren Saat ile Kenan Doğulu kar keyfi yaptı. Çift, kar topu oynayıp eğlenceli anları Instagram’dan paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in 1 yaşındaki oğulları Karan, kar ile ilk kez tanıştı.

Hande Erçel yanında köpekleriyle evinin bahçesine çıktı, çektirdiği fotoğrafları “Sev, yaşa, şükret, kar ye” notuyla sosyal medyada yayınladı.

Şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündemde olan Seren Serengil, evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Palandöken’e kayağa gitti. Serengil, kayak yaparken çekilen videosu ile tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bayıldık buranın pistlerine” notuyla paylaştı.

Sinem Kobal karları görünce soluğu evinin bahçesinde aldı, paylaştığı fotoğraflara takipçileri “Kar kraliçesi” yorumunu yaptı.

Seda Bakan’ın 1.5 yaşındaki kızı Leyla ilk kez karlarla oyun oynadı. Bakan, kızının şaşkınlığını ve mutluluğunu gösteren fotoğrafları Instagram’da paylaştı.