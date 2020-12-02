Ünlülerin sörf eğitmeni Talat Aşıkoğlu coronaya yenildi

Birçok ünlü isimle çalışan sörf eğitmeni ve sporcu Talat Aşıkoğlu corona virüsü nedeniyle hayata veda etti.

Çağla Kubat Windsurf Kulübü’nde eğitmenlik yapan Talat Aşıkoğlu (48), corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Slalom Komitesi üyesi de olan Aşıkoğlu bir aydır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu.

Windsurf 2019 Türkiye Ligi Masterlar Şampiyonu, evli ve bir erkek çocuk babası Aşıkoğlu’nun ölümü yelken dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Acı haberin duyulmasından sonra Çağla Kubat hem iş hem de çocukluk arkadaşının ardından şöyle konuştu:

* Gençlik anılarımda hep o var, Windsurf kariyerimde kendimi geliştirdiğim yıllarda o hep yanımda, Jimmy ile Windsurf okulumuzu bir spor kulübüne dönüştürme yolculuğumuzun başkahramanı yine o, olimpik sınıf için çalışmalara yine beraber başlamıştık.

* Peki ya şimdi onsuz nasıl olacak… Bilmiyorum ama tek bildiğim sadece biz değil dokunduğu bir dolu küçük kalp de onu hiç unutmayacak.

* Windsurf sporuna yaptığı katkılar hep hatırlanacak. Huzur içinde uyu benim can dostum…

Tan Sağtürk de mesajında, “Ahh Talat. Benim sırdaş dostum. Çok erkendi henüz. Bizi bırakıp gittin. Melek yüzlü arkadaşım. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.