Ünlülerin ‘Sosyal medya’ davasında 9 tahliye!

Sezen Aksu, Pınar Altuğ Atacan, Balçiçek İlter ve Erdal Özyağcılar'ın da aralarında olduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 12'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 9 sanığa tahliye kararı verdi. Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu savunan sanık Gökyar Şen'in ise 3 haftalığına Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 12’si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki gün süren duruşmaya 12’si tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı.

9 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halil Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliyelerine karar verdi.

ŞİZOFREN OLDUĞUNU İLERİ SÜREN SANIK 3 HAFTA BAKIRKÖY’DE KALACAK

Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen’in ise cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözaltına alınarak rapor alınmasını istedi.

NESLİŞAH VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİFTİNE DAVETİYE



Mahkeme, şikayetçi Neslişah Düzyatan ve tanık Engin Altan Düzyatan’a davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenip dinlenmeyeceğine yaşı küçük şüphelilerin dosya incelendikten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.