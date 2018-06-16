Ünlülerin tuhaf takıntıları

Kimi sahneye çıkmadan önce nazar boncuklarını okşuyor, kimi gittiği seyahatten peruksuz dönmüyor. İşte ünlülerin hayatını zindan eden garip takıntıları...

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Herkesin tuhaf takıntıları, saplantıları ve korkuları olabilir. Elbette ünlü isimlerin de şaşırtan huyları bulunuyor. Kimi peruk biriktiriyor, kimi gördüğü bir elmayı yiyemezse çılgına dönüyor. Şık Hayat ünlü isimlerin garip takıntılarını derledi.

Bergüzar Korel: Güzel oyuncu yemek konusunda takıntıları olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Pütürlü hiçbir şey yiyemem. Mesela sütlacı ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem.”

Murat Boz: En büyük takıntısı elma… Boz, bir elma görüp yiyememesi durumunda gözünden yaşlar geldiğini belirtiyor. En zor anlarını ise konserlerinde hayranları tarafından sahneye atılan elmalar yüzünden yaşadığını söylüyor.

Sibel Can: Ünlü sanatçının takıntısı, nerede olursa olsun kulisine giderken kendi bornoz ve havlusunu yanında getirmesi.

Demet Akalın: Akalın'ın takıntısı da nazar boncuğu. Sahneye çıkmadan önce mutlaka nazar boncuğunu okşuyor.

Cem Yılmaz: Komedyen gösteriye çıkmadan önce mutlaka kulisindeki kanepede şekerleme yapıyor. Böylece enerji depoladığına inanıyor.

Mazhar Alanson: Her yurtdışı seyahatinde mutlaka peruk alıyor. Evinde yaklaşık 200 adet peruğu var.

Nurgül Yeşilçay: Obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu kendisi de kabul ediyor. Oyuncunun dizi setinde bile temizlik yapmışlığı var.

Seda Sayan: Sayan'ın takıntısı güller. Sanatçı, içtiği suyun içine mutlaka bir tane gül yaprağı atıyor.

Tülin Şahin: Mutlaka ince belli bardaktan çay içiyor. Peynir ve çikolata takıntısı da var. Günün her saatinde sınırsızca peynir tüketiyor.

Aşkın Nur Yengi : Yemek yediği tabaktan kimsenin yemek almasına müsaade etmiyor.

Seyfi Dursunoğlu: ‘Huysuz Virjin' tiplemesiyle tanınan usta sanatçının yıllardır vazgeçmediği tek takıntısı sağ ayak. Sanatçı eve girip çıkarken, ayakkabısını giyerken, otomobile binerken ilk olarak sağ ayağını kullanıyor.