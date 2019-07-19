Ali Erkazan’a üç yıl sonra hakaretten ceza verildi

Oyuncu Hakan Meriçliler'in, birlikte rol aldığı diziden arkadaşı Ali Erkazan’a açtığı hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme sanık oyuncu Ali Erkazan’ın 'Hakaret' suçundan 2 bin 960 TL para cezasına çarptırdı. Karara sevinen Meriçliler,“ Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. 3 yıl beklendim, adalet yerini buldu” dedi.

Ünlü oyuncu Ali Erkazan’ın oyuncu arkadaşı Hakan Meriçliler hakkında 2 yıl önce katıldığı bir programda sarf ettiği, ‘… hasta biraz rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, bu adam ruh hastası diyorum ben size. Hasta adam” şeklindeki sözleri üzerine hakkında açılan davada karar çıktı.

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Hakan Meriçliler de katıldı. Duruşmada söz alan sanık oyuncu Ali Erkazan'ın avukatı Onur Kıraç, söz konusu olayın hakaret suçunu oluşturmaya yetmediğine dikkat çekti. Avukat Kıraç,“Müvekkilim ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Beraatini talep ediyoruz“dedi.

“EVLİLİĞİMDE BÜYÜK TAHRİBAT VERDİ“

Oyuncu Hakan Meriçliler ise Erkazan'ın nişanlısının geçen celse verdiği ifadesinin soyut olduğunu, gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şunları söyledi; “Filmin bitiminden 3 ay sonra ortaya çıkıp tasarlanmış bir eylemdir. Benim aile ilişkime ve evliliğime büyük tahribatlar verdi. Sanığın beraatinin haksızlık ve yargı hatası olacağı kanattindeyim. Bu durumun örnek teşkil edeceği açıktır.”

Meriçliler'in avukatı Okay Saday ise Ali Erkazan’ın ifadelerinin eleştiri sınırlarının çok ötesinde müvekkilinin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde olduğunu belirtti. Duruşmada son kez söz alan oyuncu Hakan Meriçliler “Ben o dönemde hiçbir şekilde televizyonlar da cevap vermedim. Sanatçılar kendilerine yakışan cevaplar verirler, yüce Türk Adaletine inandım” diye konuştu.

Mahkeme, sanık oyuncu Ali Erkazan'ın, hakaret suçunu işlediğine hükmetti ve Erkazan’ı 185 gün adli para cezasına çarptırdı. Erkazan'ın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulunduran mahkeme ‘hakaret' suçundan cezayı 2 bin 960 TL para cezasına çevirdi.

“3 YIL BEKLEDİM, ADALET YERİNİ BULDU“

Duruşma sonrasında açıklama yapan oyuncu Hakan Meriçliler, “Sanık ceza aldı, her türlü cezayı aldı. Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. O anlamda da yüce Türk adaletine ve hukukuna çok teşekkür ediyorum. Evet 3 yıl beklendi, ağır gibi görünebilir hiç önemli değil sonuçta adalet yerini buldu” dedi.

“MASÖZLE BİLE İLİŞKİ YAŞADI”

Ali Erkazan bir programda Hakan Meriçliler’in kadın sorunu olduğunu ve bunun hastalık seviyesinde olduğunu iddia etmişti. Ali Erkazan, Hakan Meriçliler’in otel müdürünün eşi dahil oteldeki tüm kadınları taciz ettiğini iddia etmişti. Meriçiler’in otelde masaj hizmeti veren masözle bile ilişki yaşadığını öne süren Ali Erkazan, son olarak kendi kız arkadaşına yönelik hareketleri sonrasında kavga çıktığını anlatmıştı.