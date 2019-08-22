Ünlü oyuncu Julianne Moore'un başrolünde yer aldığı Unutma Beni filminin orijinal ismi Still Alice'tir. Filmde ünlü bir dilbilim profesörünün alzheimer hastalığına yakalanması sonucu başına gelen olaylar anlatılıyor. İşte Unutma Beni filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Unutma Beni filminin konusu şöyle: Alice Howland, Columbia Üniversitesi’nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer’ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Alice’in hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. İnsan ilişkilerini sorgularken öte yandan da en genç kızıyla olan ilişkisiyle de onu yeniden kazanmak için mücadele verir.

UNUTMA BENİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU