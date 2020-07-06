Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Uras Benlioğlu aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Netflix Türkiye’de yayınlanan Exatlon yarışması çok konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exatlon yarışmasında sosyal medya fenomenleri yarışıyor. Yarışmacılardan biri de Uras Benlioğlu. En son Enes Batur’un filminde de oynayan Uras Benlioğlu kimdir? İşte Uras Benlioğlu’nun hayatı…