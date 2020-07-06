Uras Benlioğlu kimdir? Exatlon Uras Benlioğlu aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Exatlon yarışmacıları sosyal medyanın gündeminde. Netflix'te yayınlandıktan sonra günün en çok izlenenlerinde birinci sıraya oturan Exatlon yarışma programına katılan Uras Benlioğlu'nun hayatını ve kariyerini haberimizde bulabilirsiniz…
URAS BENLİOĞLU KİMDİR?
Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun olduktan sonra televizyona dünyasına adım attı. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberleri spikerliği ve muhabirlik görevlerini üstlendi.
2014 yılında habercilik mesleğine ara verdikten sonra ‘Tamam mıyız?' ve ‘Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırladı. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.
9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan Uras Benlioğlu “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” isimli sinema filminde rol aldı.
Uras Benlioğlu, son olarak Acun Ilıcalı'nın son projesi olan Exatlon yarışmasındaki yarışmacılardan biri olarak karşımıza çıktı.