Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten çifti boşanıyor

2014 yılında evlenen oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten boşanıyor. İkili, görüş ayrılıkları nedeniyle ayrıldıklarını belirtti. Son döneminde dizi ve filmlerinin popüler isimleri arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu merak konusu oldu. Uraz Kaygılaroğlu kimdir?
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 yılında doğdu. Ünlü oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.
2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.