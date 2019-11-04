Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde Ethem karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Milyonda Bir dizisi ile yaşamış; Baba Candır, Yedi Güzel Adam, Eski Hikaye, Harem, Pis Yedili, Masum Değiliz, Çakallarla Dans 5, Aslı Gibidir, Ege’nin Hamsisi ve Es-Es gibi yapımlarda rol almıştır.

2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun bu evlilikten Ada isminde bir kızı bulunmaktadır. Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Ethem karakterine hayat vermektedir. Uraz Kaygılaroğlu, 1.88 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

Uraz Kaygılaroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler (Ethem) (Sinema Filmi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Çakallarla Dans 5 (Sinan) (Sinema Filmi)

2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (Deniz Çınar) (TV Dizisi)

2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Selim) (Sinema Filmi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Kuzen Volki) (TV Dizisi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Deli Dumrul (Sinmema Filmi)

2016 – Bamsı Beyrek (Bamsı Beyrek) (Sinema Filmi)

2015-2016- Baba Candır (Haluk Güney) (TV Dizisi)

2014 – Yedi Güzel Adam (Adil Erdem Bayazıt) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – Harem (Feminen Ağa) (TV Dizisi)

2011-2013 – Pis Yedili (Canburger) (TV Dizisi)

2009 – Nerde Kalmıştık (Cenk) (Kısa Film)

2009 – Mezuniyet (Umut) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Es Es (Fethi) (TV Dizisi)

2009 – Ejder Kapanı (Gazeteci) (Sinema Filmi)

2009 – Canını Sevdiğim İstanbul’u (Ferhat) (TV Dizisi)

2008 – Milyonda Bir (Berke) (TV Dizisi)