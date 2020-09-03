Uraz Kaygılaroğlu kızına anlattığı masalın sonunu değiştirdi!

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileri tarafından 'Muhteşem Baba' lakabıyla anılan Uraz Kaygılaroğlu, kızına anlattığı masalın sonunu nasıl revize ettiğini takipçilerine şu sözlerle aktardı.

Verdiği kilolar sonrasında ekranın jönleri arasına giren ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Sefirin Kızı adlı dizide boy gösteriyor.

Burada sergilediği oyunculuğu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan Uraz Kaygılaroğlu aynı zamanda örnek bir baba olarak da gösteriliyor.

Kızı Ada’nın üzerine titreyen ve setten fırsat buldukça soluğu kızının yanında alan Uraz Kaygılaroğlu onunla ilgili paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Kimi zaman birlikte keyifli vakit geçirirken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Kaygılaroğlu kimi zaman da onunla ilgili bir anısını paylaşıyor.

Başarılı oyuncu son paylaşımında kızına masal okurken yaptığı bir revizeden bahsetti. Masalın sonunda prens ve prensesin evlendikleri kısmı kendince değiştiren Kaygılaroğlu bu hareketini şu sözlerle aktardı: