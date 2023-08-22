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Uraz Kaygılaroğlu sokak müzisyeniyle düet yaptı

Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Beyoğlu'nda bir sokaktan geçerken rastladığı 'Vazgeçemem' şarkısını seslendiren müzisyene eşlik etti.

Yayınlanma: 15:20 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu’nda bir sokak müzisyeniyle düet yaptı.

Sanatçı Tarkan’ın ‘Vazgeçemem’ şarkısını söyleyen ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kaygılaroğlu’nun “Odakule konserleri’ notuyla paylaştığı ve binlerce beğeni aldığı videoyu Tarkan da Instagram hesabından yayınladı.

Geçen günlerde de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan Melike Şahin’in konserine giden Uraz Kaygılaroğlu, Instagram’da paylaştığı videoda kendi sesinin duyulmasıyla gündeme gelmişti. Kaygılaroğlu sosyal medyada hakkında atılan tweet’lere “Arada sesim girmiş kusura bakmayın” diye yanıt vermişti.

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