Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşkı ‘etiket’le belgelendi

‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun adı bir süredir Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı.

Çiftten Uraz Kargılaroğlu dün yaptığı paylaşımla nihayet aşkını ilan etti. Uraz Kaygılaroğlu Instastory’den ‘Uyanmam’ adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi.

Kaygılaroğlu’nun bu hareketi ilan-ı aşk olarak yorumlanırken Tüzünataç’tan henüz bir paylaşım gelmedi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek paylaştığı ‘Uyanmam’ şarkısının sözleri şöyle:

Bir düş gördüm, sen ben vardık

Bir aydınlık dünyadaydık

Savaş ordu, bilen yoktu

Haberler hep umutluydu

Uyanmam, uyanmam

Uyanmam, yok uyanmam

Bir düş gördüm, sen ben vardık

Gamsız bomboş hovardaydık

Telaş korku, bilen yoktu

Sevişmek tek derdimiz oldu

Uyanmam, yok uyanmam

Uyanmam, yok yok yok uyanmam

* Uraz Kaygılaroğlu 2019 yılında bir çocuğunun annesi Melis İşten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı. Berrak Tüzünataç da geçen ay Ali Yörenç’ten ayrılmıştı.