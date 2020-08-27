Uraz Kaygılaroğlu’ndan ‘Muhteşem Baba’ yanıtı

Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaygılaroğlu, 1 Haziran itibariyle sete başladıklarını ellerinde bir miktar stok bölüm olduğunu ve Eylül itibari ile tekrar çekimlere başlayacaklarını söylerken, muhabirlerin karakterin çok sevildiğini ve sosyal medyadan gelen tepkileri hatırlatması üzerine yakışıklı oyuncu “Gayet güzel, işimizin karşılığını alıyoruz. Bunu görüyor olmak çok güzel, umarım geçen seneki ilgiden daha iyi olur bu sene” şeklinde cevaplandırdı.

“KARANTİNA DÖNEMİ ÇOK DA KÖTÜ GEÇMEDİ”

Yaşanan pandemi sürecinde neler yaptığının sorulması üzerine “Herkes gibi ben de evimde oturdum. Güzel bir histi aslına bakarsanız. Çok da kötü geçmedi. Tabi ki hastalık, ölümler bunları bir kenara bırakabilirsek, hani evde olma hissi. Dinlenme, durma tabi herkesin aynı durumda olduğu, dünyadaki herkesin birbiri ile empati kurduğu entresan, özel bir durumdu. Herkes içinden alacağını almıştır diye düşünüyorum” dedi.

“HER BABA GİBİ EVLADIMI ÇOK SEVİYORUM”

Yaz tatilinde ise ailesinin yanına gittiğini, kızı ve ailesi ile birlikte bayramı geçirdiğini dile getiren yakışıklı oyuncu “maaile birlikteydik, kıyaktı yani güzeldi” şeklinde konuştu.

Muhabirlerin kızınız ile ilişkiniz çok seviliyor, yorumlarda hep “Uraz Kaygılaroğlu sen muhteşem bir babasın” diye bahsediliyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ise gülümseyerek ” Neye göre abi, kim muhteşem baba değil ki, tabi bu işin latifesi. Sağolsunlar ben de her baba gibi evladımı çok seviyorum, aramızda da güzel bir ilişki var. Instagram, hayatımdan anları paylaştığım bir yer olduğu için onu da orada görünce mutlu oluyor, seviyor insanlar herhalde ilişkimizi ne diyeyim, eyvallah” yanıtını verdi.