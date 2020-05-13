Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşini sinirlendiren yorum!

Melis İşiten'in "Uraz Kaygılaroğlu nasıl bu kadınla evlenmiş" diye yazan bir takipçisine verdiği cevap olay oldu.

Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten son günlerde sosyal medyada yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisi Uraz Kaygılaroğlu ile olan fotoğraflarını sayfasından kaldırmadığı için Melis İşiten’i eleştirmişti. Bu kez bir takipçisi çok daha ağır bir yorumda bulundu.

“BİZ DE ÇÖZEMEDİK”

“Uraz Kaygılaroğlu nasıl bu kadınla evlenmiş anlamakta güçlük çekiyorum. Yanlışlıkla oldu herhalde” diye yazan takipçisine Melis İşiten, “Biz de onu düşün düşün çözemedik” cevabını verdi.

Melis İşiten kendisi hakkında yapılan bu çirkin yoruma son derece mesafeli bir cevap vermeyi tercih ederken genç kadının takipçileri arasında bu yorum adeta bir infial yarattı. İşiten’in takipçileri bu çirkin yorum hakkında çok sert paylaşımlarda bulundu.