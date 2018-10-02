Ushan Çakır kimdir, kaç yaşındadır?

Ufak Tefek Cinayetler dizisine bu sezonda katılan yeni oyuncu Ushan Çakır, Emre Çelen rolü ile Sarmaşık’ı karıştıracak. Diziseverler Ufak Tefek Cinayetler'e yeni katılan isim hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak istiyor. İşte Ushan Çakır hakkında ayrıntılar..

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Ushan Çakır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde varlıklı bir ailenin armatör oğlu “Emre Çelen” olarak izleyici karşısına çıkacak. Sarmaşık sakinlerine katılan Çelen aslında Merve, Taylan ve Pelin'in daha önceden tanıdığı bir isim. Yıllar sonra ortaya çıkışı her ne kadar tesadüf gibi görünse de aslında genç adamın Sarmaşık'a taşınmasının ardında bambaşka bir neden yatmaktadır.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır (d. 23 Mayıs 1984; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncu. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 2011 yılında Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir.

Dedemin İnsanları, Uzun Hikaye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yapmıştır.