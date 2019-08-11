USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu

2. Dünya Savaşı'nda geçen filmde ‘USS Indianapolis’ adlı gemi, Amerikan Donanması'nın en hızlı gemisi olarak bilinmektedir. Gemi mürettebatıyla birlikte Kaptan McVay'in (Nicolas Cage) önderliğinde gizli bir görev için Guam'a doğru yola çıkar. Fakat işler beklendiği gibi gitmez ve gemi Japon Komutan Hashimoto'nun denizaltısından yollanan torpillerle sadece 12 dakikada derinliklere doğru batar. Gemideki 1.200 görevli askerden sadece 312'si hayatta kalmayı başarır. Ama kurtarılmayı beklerken sıcak, yorgunluk, susuzluk ve de çevrelerini saran köpek balıklarıyla mücadele etmeleri gerekecektir.

USS INDİANAPOLİS FİLMİNİN OYUNCU KADROSU