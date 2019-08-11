Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu
USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu
USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin başrolünde ünlü oyuncu Nicolas Cage yer alıyor. Savaş ve aksiyon türündeki film 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. İşte USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmi ile ilgili detaylar...
Magazin 11 Ağustos 2019 - 19:59

2. Dünya Savaşı'nda geçen filmde ‘USS Indianapolis’ adlı gemi, Amerikan Donanması'nın en hızlı gemisi olarak bilinmektedir. Gemi mürettebatıyla birlikte Kaptan McVay'in (Nicolas Cage) önderliğinde gizli bir görev için Guam'a doğru yola çıkar. Fakat işler beklendiği gibi gitmez ve gemi Japon Komutan Hashimoto'nun denizaltısından yollanan torpillerle sadece 12 dakikada derinliklere doğru batar. Gemideki 1.200 görevli askerden sadece 312'si hayatta kalmayı başarır. Ama kurtarılmayı beklerken sıcak, yorgunluk, susuzluk ve de çevrelerini saran köpek balıklarıyla mücadele etmeleri gerekecektir.

USS INDİANAPOLİS FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Etiketler