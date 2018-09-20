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Usta isim felçli görüntüsüyle üzmüştü, 2 diziyle döndü! Önce Bir Zamanlar Çukurova sonra Kızım dizisinde…
Usta isim felçli görüntüsüyle üzmüştü, 2 diziyle döndü! Önce Bir Zamanlar Çukurova sonra Kızım dizisinde…
Bizimkiler dizisinde Çaycı Abbas rolü ile Türk seyircisinin kalbinde taht kuran Hikmet Karagöz geçirdiği felç sonrası yeniden ekranlara döndü. Aylar önce Taksim’de görüntülenen usta oyuncu mütevazi tavrı ile alkış toplamıştı. Usta isim bir haftada iki ayrı dizide görüldü. Bu dizilerden ilki Bir Zamanlar Çukurova diğeri ise dün yayınlanan Kızım dizisi oldu.
Sozcu.com.tr
Magazin 20 Eylül 2018 - 09:21

Usta oyuncu Hikmet Karagöz yeni sezonda 2 ayrı dizide rol adı. Ağustos ayında Taksim'de görüntülenen oyuncu ‘Bir Kızım var, benimle o ilgileniyor. Sanat camiasından kimsenin felç geçirdiğimden haberi yok' demişti. Karagöz bu sezon ilk olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın birinci bölümünde görüldü. Sadece bir bölümde rol alan oyuncu, babacan tamirci ustasını canlandırdı. Ardında da TV8'de başlayan Kızım dizisinde yer aldı. Yine sadece bir bölümlük bir karakter canlandıran Hikmet Karagöz’ü ekranda görmek sevindirdi.

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Hikmet Karagöz Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk bölümde, çırağının yardımına koşan babacan ustayı canlandırıyor…

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Hikmet Karagöz Kızım dizisinin ilk bölümünde küçük bir sahnede rol alıyor. Dizide Karagöz, Canan’ın bakıma geldiği çiftliğe bakıyor.

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1989- 2002 yılları arasında yayınlanan ve ekranların fenomen dizisinde ‘Abbas' karakterini canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan ve ekranların fenomen dizisinde ‘Abbas' karakterini canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz

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Son güncelleme: 09:45 - 20.09.2018
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