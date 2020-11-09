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Usta oyuncu Ahmet Uz’a veda
Usta oyuncu Ahmet Uz’a veda
İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Magazin 9 Kasım 2020 - 16:36

Uzun süredir  akciğerindeki sorun nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.

Usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii’inde  cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

(FOTO: DHA)

Cenazeye katılan Nedim Saban “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır. Hayatının son zamanlarında onunla çalıştığım için çok mutluyum. Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm” diye konuştu.

(FOTO: DHA)

Ahmet Uz, lılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

(FOTO: DHA)

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Son güncelleme: 16:42 - 09.11.2020
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